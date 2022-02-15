Сочинцы и гости города обращались по различным проблемам Фото: пресс-центр администрации Сочи

В сочинский колл-центр медицинской помощи за неделю поступило порядка 100 звонков. Сочинцы и гости города обращались по различным проблемам, которые связаны с недомоганием. Были вопросы и по профилактике и лечению инфекционных и хронических заболеваний. Доктора отвечали максимально развернуто - так что телефонная консультация была полноценной.

Накануне в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики города Сочи министерства здравоохранения Краснодарского края была организована горячая линия для информационной поддержки граждан. Следует отметить, колл-центр создан по инициативе мэра города Алексея Копайгородского.

- Это позволило значительно снизить нагрузку на поликлиническое звено, - подчеркнул начальник управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников.

Телефон колл-центра +7 (862) 266-06-13. Горячая линия принимает звонки ежедневно с 8:00 до 22:00.

Напомним, в Сочи не менее 279 тысяч человек сделали вакцину от коронавируса.