28 нетрезвых водителей задержаны в Адыгее за последнюю неделю

За последнюю неделю сотрудники ГИБДД выявили 2011 случаев нарушений в республике Адыгея. Фото: Александр КОЦ

В Республике Адыгея с 7 по 13 февраля зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий. В результате одной из аварий погиб человек. 79 ДТП обошлись без пострадавших.

Как уточняется, 28 автомобилистов управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

- По причине выбора ошибочной дистанции было допущено 10 аварий. В результате нарушения очередности проезда произошло 11 столкновений, а еще два - в результате выезда на встречку, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Также административные протоколы составлены и в отношении пешеходов. 123 человека переходили дорогу в непредусмотренном месте. Всего сотрудниками ГИБДД выявлено 2011 нарушений дорожного движения.