В «Орленке» открылась медиалаборатория «России сегодня»

Во время тренингов орлята научатся создавать инфографику.

Мастер-классы от специалистов «России сегодня» на тему «Культурное нематериальное наследие» продлятся в «Орленке» до 19 февраля. В них примут участие более 200 детей и взрослых.

«Благодаря сотрудничеству «Орленка» и «России сегодня» орлята получают уникальную возможность учиться на лучших образцах отечественной журналистики. Перенимая опыт у ведущих экспертов международного агентства, они освоят инновационные медиаформаты, разовьют профессиональные навыки и попробуют создать актуальный контент для своих сверстников», – отметил директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Для сотрудников ВДЦ «Орленок» советник медиагруппы «Россия сегодня» Олег Дмитриев проведет тренинг «Человек в кадре». Участники занятий получат подтверждающие сертификаты.

«С нетерпением жду возможности поработать вместе с коллегами-педагогами. Убежден, что и детям, и их наставникам будет интересно научиться рассказывать истории на камеру. Это и весело, и полезно», – поделился своими ожиданиями Олег Дмитриев.

В ходе работы медиалаборатории орлята примут участие в тренингах по созданию инфографики. По итогам занятий состоится публичная презентация работ с вручением ребятам сертификатов участников и определением победителей. После чего мастер-класс для орлят проведет исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский.

«Первый тренинг посвящен инфографике в контексте Года культурного наследия народов России. Ребята узнают, как отбирать, обрабатывать информацию, и попробуют самостоятельно сделать свой продукт. Лучшие проекты пройдут экспертизу и будут отрисованы нашей дизайн-студией, выйдут на сайте РИА, а также на стендах Всероссийского детского центра», – рассказала редактор управления проектов в области образования «России сегодня» Алена Пелля, наставник детской группы медиалаборатории по теме «Инфографика: от замысла до воплощения».

«Медиалаборатория» — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы «Россия сегодня»: журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.