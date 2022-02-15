Мужчина до смерти забил лопатой двух человек в Новопокровском районе Кубани

Расследование дела продолжается Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Новопокровском районе Кубани. Два человека до смерти были забиты лопатой в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла накануне вечером в поселке Кубанском. В гости к мужчине пришел его знакомый с сожительницей. Компания выпивала, в какой-то момент между ними началась ссора – позже убитый стал оскорблять собутыльника.

Тогда фигурант схватил лопату и несколько раз ударил по голове гостя – тот скончался на месте. Этим же предметом он забил сожительницу погибшего. Позже подозреваемый планировал избавиться от тел – вывезти их из хутора на машине знакомого. Однако тот обратился в полицию.

- Подозреваемый задержан, с ним продолжает работать следователь. В ближайшее время будет возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.