В больнице Сочи установят аппарат МРТ стоимостью более 80 миллионов рублей

Новый МРТ позволит качественнее обследовать пациентов Фото: пресс-центр администрации Краснодарского края

Новый магнитно-резонансный томограф поможет обследовать пациентов более качественно. На закупку оборудования потребовалось не менее чем 80 миллионов рублей.

В комплектацию современных МРТ входят функции, использующиеся для диагностики высокого уровня. Отметим, что для новых аппаратов требуется в 200 раз меньше гелия. Благодаря этому станет легче проводить обследования пациентам, которым сложно задерживать дыхание.

Когда можно будет пройти обследование при помощи современного МРТ, пока неизвестно. На данный момент идет обучение специалистов, а кабинет готовят для оборудования.

- В помещении, где планируют установить аппарат, проводят капитальный ремонт, - заявил пресс-центр администрации Краснодарского края.

Напомним, накануне сочинская городская поликлиника №2 получила новый аппарат КТ.