Деятельность кубанского Минспорта оценили депутаты Законодательного собрания

Отрасль физической культуры и спорта занимает особое место в реализации государственной политики. Задачи по развитию детско-юношеского, массового спорта, по наращиванию возможностей соответствующей инфраструктуры и формированию подготовленного резерва поставил глава государства.

- В прошлом году принята Стратегия развития физической культуры и спорта Краснодарского края на период до 2030 года, - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. - Она включает все обозначенные президентом задачи.

Вместе с тем к июню текущего года нам предстоит подготовить программу развития детско-юношеского спорта. Целью программы являются формирование сети центров раннего физического развития детей, учреждение школьных спортклубов и лиг.

Министр физкультуры и спорта края Серафим Тимченко в своем выступлении отметил, что возглавляемым им ведомством также была подготовлена «Белая книга», вобравшая в себя информацию об отрасли в целом и деятельности министерства. Структура издания представлена пятью разделами. В их составе данные о финансировании обозначенной сферы, о ходе исполнения отраслевой госпрограммы и оценка эффективности ее реализации.

Основным же разделом издания стали ответы на вопросы, собранные и обобщенные депутатами ЗСК в ходе работы в своих избирательных округах.

Как отметили в минспорта, сегодня в отрасли трудится порядка 4 тыс. человек. В настоящее время на территории края определены 45 базовых видов спорта, из них: 29 летних олимпийских вида спорта, 4 летних неолимпийских вида спорта, 9 зимних видов спорта, 3 вида спорта среди инвалидов.

По результатам 2020 года достигнуты высокий результат реализации мероприятий государственной программы и высокий процент освоения бюджетных средств.

В процессе обсуждения депутаты обсудили и другие вопросы.

Так, в частности, председатель ЗСК остановился на переносе сроков строительства спортивных объектов, что обусловлено влиянием ограничительных мероприятий и ростом цен на строительные материалы.

Министр спорта, в свою очередь, заверил, что несмотря на существующие сложности, отставание по срокам незначительное. Между тем в этом году запланировано строительство 10 многофункциональных спортивных комплексов, 10 залов единоборств, а также 16 спортивных площадок. При федеральной поддержке в этом году в регионе будут построены две так называемые «умные» площадки.

Депутаты в числе прочего обратили внимание на нехватку спортивных объектов в отдельных муниципалитетах. В связи с чем председатель ЗСК поручил подготовить перечень проблемных моментов, возникающих в муниципальных образованиях, чтобы парламентарии прорабатывали их во взаимодействии с муниципальными коллегами на местах.

Подводя итоги, Юрий Бурлачко выразил уверенность в том, что представленная сегодня «Белая книга» будет полезна и востребована в работе депутатов всех уровней, органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц. Это, по мнению председателя ЗСК, уникальный и весомый во всех отношениях труд.

В завершении была утверждена резолюция, в которой содержатся рекомендации как для региональных, так и муниципальных депутатов по использованию информации о деятельности министерства физической культуры и спорта в работе с населением.