На Кубани за прошедшие сутки остановлены три фуры, нелегально перевозившие лес

На Кубани продолжают работу по пресечению незаконного оборота леса и лесоматериалов Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани продолжают работу по пресечению незаконного оборота леса и лесоматериалов. Так, за прошедшие сутки в муниципалитетах остановили три фуры с нарушениями, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, в Успенском районе на посту ДПС был остановлен грузовик Volvo FM. По документам разрешено перевезти 20 кубометров пиломатериалов, однако в кузове находилось 50 кубометров хвойных деревьев.

Нарушение зафиксировано и в Белоглинском районе. Грузовик Scania перевозил около 30 кубометров леса, в то же время документы на груз отсутствовали. А в Кущевском районе фура DAF FT вместо разрешенных 27 кубометров доставляла 45 кубометров деревьев. Кроме того, документы на перевозку вызвали сомнения в их подлинности – номер не значился в базе данных.

Все водители с транспортом и грузом были переданы в муниципальные отделы МВД РФ для принятия процессуального решения.