Новые автобусы заменят устаревший транспорт Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Новые автобусы выйдут на маршрут 2е в Краснодаре. Семь единиц транспорта поедут по улицам города уже с 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Автобусы МАЗ, приобретенные по муниципальному контракту, заменят старый транспорт, который курсировал от ж/д вокзала Краснодар-1 по улице Красной до Первого троллейбусного депо.

- Маршрутом пользуются как краснодарцы, так и гости, прибывающие в краевой центр на поездах и междугородних автобусах. Чтобы создать комфортные условия для пассажиров, на линию выйдут новые автобусы, которые поступили в конце декабря. Они прошли обкатку и полностью готовы работать на маршруте, - отметил директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Напомним, в прошлом году муниципалитет закупил 12 автобусов марки МАЗ. Автобусы оборудованы кондиционерами, USB-розетками и светодиодным экраном, местами для маломобильных пассажиров. На маршруте № 2е курсируют 13 автобусов большой и средней вместимости, интервал между рейсами в рабочее время – 5-7 минут.