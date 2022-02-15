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Общество15 февраля 2022 13:50

В Адыгее запланирован ремонт 76 км участков дорог

В планах закончить обновление проезжей части к августу
Мария ЧАЛАЯ
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В Адыгее отремонтируют дороги до осени этого года.

В Адыгее отремонтируют дороги до осени этого года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республика Адыгея уже четвертый год участвует в проекте «Безопасные качественные дороги». В этом году запланирован ремонт 76 км проезжей части.

- По факту исполнения ремонтных работ на дорогах, это будет уже пятилетие реализации планов нацпроекта в регионе, – сообщили «КП» - Кубань» в министерстве Адыгеи. - В прошлом году успешно выполнены все запланированные работы. Поэтому в 2022-м мы приступаем к реализации планов работ уже из 2023 года.

Руководители республики поставили перед дорожными службами задачу к августу завершить все запланированные работы. Также напомним, Адыгея часто оказывается лидером нацпроекта и продолжает все больше наращивать объемы работ.