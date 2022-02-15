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Общество15 февраля 2022 14:01

В Сочи выявили 115 незаконно зарегистрированных иностранцев

Мужчина прописал мигрантов в одном и том же доме
Ангелина НАЗАРЧУК
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Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранительные органы определили незаконную регистрацию при проверке документов. Выяснилось, что не менее 100 иностранцев зарегистрированы по одному адресу.

- В одном и том же домовладении прописаны 115 иностранцев, которые в нем не проживают, - отметила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Позже выяснилось, что закон нарушил 46-летний мужчина. Ранее он был судим. На данный момент мужчину подозревают в нарушении статьи 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или апатрида по месту пребывания в РФ».

Обвиняемый на сегодняшний день находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.