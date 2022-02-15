100 тысяч рублей штрафа за ложный донос на полицейского назначили мужчине на Кубани

Мужчина просил завести уголовное дело на сотрудника, однако сам стал фигурантом Фото из архива КП

Штраф в размере 100 тысяч рублей за ложный донос назначили жителю Отрадненского района Кубани. Мужчина позвонил в полицию и рассказал о якобы применении к нему физической силы сотрудником органов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Так, в марте прошлого года подсудимый был в гостях у знакомого – собравшаяся компания громко отмечала праздник, тогда соседи вызвали участкового. Прибывшие полицейские попросили прекратить шум и разойтись. Когда сотрудники уехали, подсудимый позвонил в полицию и сообщил о том, что один из правоохранителей якобы применил к нему физическую силу. Мужчина просил завести уголовное дело на полицейского.

Однако информация не подтвердилась, а фигурантом дела стал сам доносчик. Мужчина, в свою очередь, доказанную вину не признал.

- Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, рассроченного на 40 месяцев с ежемесячной выплатой в размере 2,5 тысячи рублей. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.