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Общество15 февраля 2022 13:49

100 тысяч рублей штрафа за ложный донос на полицейского назначили мужчине на Кубани

Сам подсудимый вину не признал
Светлана ОВДЕЙ
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Мужчина просил завести уголовное дело на сотрудника, однако сам стал фигурантом Фото из архива КП

Мужчина просил завести уголовное дело на сотрудника, однако сам стал фигурантом Фото из архива КП

Штраф в размере 100 тысяч рублей за ложный донос назначили жителю Отрадненского района Кубани. Мужчина позвонил в полицию и рассказал о якобы применении к нему физической силы сотрудником органов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Так, в марте прошлого года подсудимый был в гостях у знакомого – собравшаяся компания громко отмечала праздник, тогда соседи вызвали участкового. Прибывшие полицейские попросили прекратить шум и разойтись. Когда сотрудники уехали, подсудимый позвонил в полицию и сообщил о том, что один из правоохранителей якобы применил к нему физическую силу. Мужчина просил завести уголовное дело на полицейского.

Однако информация не подтвердилась, а фигурантом дела стал сам доносчик. Мужчина, в свою очередь, доказанную вину не признал.

- Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, рассроченного на 40 месяцев с ежемесячной выплатой в размере 2,5 тысячи рублей. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.