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Происшествия15 февраля 2022 14:18

Водитель «Газели» пострадал при столкновении с фурой на Кубани

С травмами его доставили в больницу
Светлана ОВДЕЙ
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Пострадавшего водителя с травмами доставили в больницу Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Пострадавшего водителя с травмами доставили в больницу Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП с фурой и «Газелью» произошло в Краснодарском крае. В результате аварии пострадал один человек, сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ региона.

Предварительно, на трассе Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края 50-летний водитель за рулем «Газели» не уступил фуре Scania с прицепом и столкнулся с ней.

- В результате ДТП пострадал водитель «Газели». С травмами его доставили в медучреждение. Движение на этом участке не перекрывалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.