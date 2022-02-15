Водитель «Газели» пострадал при столкновении с фурой на Кубани

Пострадавшего водителя с травмами доставили в больницу Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП с фурой и «Газелью» произошло в Краснодарском крае. В результате аварии пострадал один человек, сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ региона.

Предварительно, на трассе Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края 50-летний водитель за рулем «Газели» не уступил фуре Scania с прицепом и столкнулся с ней.

- В результате ДТП пострадал водитель «Газели». С травмами его доставили в медучреждение. Движение на этом участке не перекрывалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.