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Общество15 февраля 2022 14:46

В Сочи до конца 2022 года закрепят границы исторического центра

Мэр города обозначил задачи и сроки реализации проекта
Ангелина НАЗАРЧУК
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В Сочи сохранят исторический облик курорта.

В Сочи сохранят исторический облик курорта.

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сотрудники администрации Сочи вместе с депутатами утвердят градостроительные регламенты. Также до конца текущего года определят границы центра города. В него будут включены исторические места, представляющие особую памятную ценность для сочинцев и гостей курорта. При определении территории исторического центра курорта было предложено взять за основу границы, которые утвердили ранее при подготовке к Олимпиаде-2014.

- Границы исторического центра нашего города должны быть утверждены до конца этого года, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Работа должна вестись качественно, публично и открыто.

По словам главы города, цель определения четких границ исторического центра – это сохранить тот облик Сочи, который еще остался в памяти нескольких поколений жителей страны.