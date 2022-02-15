В Сочи до конца 2022 года закрепят границы исторического центра

В Сочи сохранят исторический облик курорта. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сотрудники администрации Сочи вместе с депутатами утвердят градостроительные регламенты. Также до конца текущего года определят границы центра города. В него будут включены исторические места, представляющие особую памятную ценность для сочинцев и гостей курорта. При определении территории исторического центра курорта было предложено взять за основу границы, которые утвердили ранее при подготовке к Олимпиаде-2014.

- Границы исторического центра нашего города должны быть утверждены до конца этого года, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Работа должна вестись качественно, публично и открыто.

По словам главы города, цель определения четких границ исторического центра – это сохранить тот облик Сочи, который еще остался в памяти нескольких поколений жителей страны.