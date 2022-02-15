18 февраля в 22:00 территорию начнут освобождать от припаркованного транспорта Фото из архива КП

Движение авто временно ограничат на участке улицы им. Гоголя в Краснодаре. Изменения связаны с проведением краевого мероприятия, посвященного Дню животновода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Так, движение транспорта приостановят с 06:00 19 февраля на отрезках от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской. 18 февраля в 22:00 территорию начнут освобождать от припаркованного транспорта.

- На участке организуют парковку для участников и гостей мероприятия. На месте будут дежурить сотрудники ДПС, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Краснодара.