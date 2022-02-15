Глава региона поздравил кубанцев с Днем православной молодежи

Глава региона и митрополит вручили активистам совета благодарности Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края поздравил кубанцев с днем православной молодежи. Вениамин Кондратьев присутствовал на заседании молодежного совета при Екатеринодарской и Кубанской епархии, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Вера в нашем казачьем крае во все времена служила объединяющей силой и сегодня связывает поколения. Рад, что молодежь принимает и разделяет ценности добра, справедливости и милосердия, любви к ближнему и своей земле. Такие люди и станут основой сильной, благополучной Кубани, - отметил глава региона.

К присутствующим с поздравительным словом обратился и митрополит Григорий.

- Считаю большим благом, что на Кубани есть молодежный совет - он объединяет ребят для свершения добрых дел. Своим примером вы показываете, что православие приносит реальное благо людям, - отметил митрополит Григорий.

В число участников совета входят представители и руководители общественных молодежных организаций и православных движений. Они рассматривают основные события, приносящие пользу и интересные для молодежи. В 2022 году, например, запланировано проведение международного православного слета.