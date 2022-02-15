Более 300 нарушений правил дорожного движения выявлено в Адыгеи за последние сутки

Полиция продолжает фиксировать нарушения, которые совершаются в республике Адыгея. Фото: Алексей БУЛАТОВ

312 нарушений правил дорожного движения выявлено в Адыгеи за последние сутки. 20 из них совершили пешеходы.

- Зарегистрировано 13 преступлений, в том числе один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, три кражи чужого имущества, одно мошенничество, две фиктивные постановки на миграционный учет, одно уклонение от административного надзора, - сообщается в оперативных сводках регионального МВД. - Раскрыто 10 преступлений.

9 нарушений связаны с просроченной оплатой штрафов, столько же человек подозреваются в совершении преступлений. В Майкопе зафиксировано 70 обращений в полицию, в Тахтамукайском районе 36 заявлений. Всего по республике поступило 173 заявления.