В музей Адыгеи передали орден Красной Звезды с интересной историей

В Адыгее в музей передан Орден Красной Звезды. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по р. Адыгея

В краеведческом музее поселка Энем Адыгеи 14 февраля стало на один экспонат больше. В преддверии освобождения от немецко-фашистских оккупантов Тахтамукайского района, которое отмечают 18 февраля, члены республиканского поискового движения и СУ СК России по Адыгее, передали сотрудникам музея орден Красной Звезды. Вторую по значимости боевую награду в СССР нашли совершенно случайно – среди открыток и значков при инвентаризации хранилища одного из республиканских музеев.

Поисковики узнали, что к награде 30 мая 1945 был представлен младший сержант Данилов Николай Васильевич, призванный на фронт из станицы Григорьевской Краснодарского края. После войны герой перебрался в соседнюю Адыгею и осел в поселке Энем, где и был похоронен.

- Искали родных ветерана в Адыгее, Краснодарском крае и в Ростовской области, но, к сожалению, поиски не увенчались успехом. Поэтому было принято решение передать орден Красной Звезды в энемский краеведческий музей, так как именно здесь герой обрел последний покой, - рассказали в СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Фронтовая награда передана музею на вечное хранение. После церемонии местные школьники совместно с поисковиками привели в порядок могилу Данилова Николая Васильевича.