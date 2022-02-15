В Майкопе задержали мужчину, стрелявшего из винтовки по окнам жилых домов

Полицейские задержали жителя Майкопа, который стрелял по окнам. Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

В Майкопе 9 февраля жительница одной из городских многоэтажек обратилась в полицию с жалобами на неизвестного стрелка, который обстрелял окна ее квартиры. Сотрудники полиции приступили к поискам злоумышленника, которого удалось задержать 15 февраля. Им оказался 54-летний местный житель.

- Полицейским удалось установить, что к данному факту может быть причастен житель республиканского центра. Он задержан, и с ним сейчас работают следователи и оперативные сотрудники. Также у мужчины изъята мелкокалиберная винтовка, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Следственным подразделением майкопского отдела МВД России возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». По уголовному делу продолжаются следственные действия.