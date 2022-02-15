План работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новороссийске выполнен на 60%

В Новороссийске план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнили на 60%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнен более чем наполовину. Как сообщили в мэрии города-героя, ремонт идет на главных городских магистралях, испытывающих большую нагрузку во время туристического сезона, а также там, где располагаются важные социальные объекты и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне.

- Сейчас в Новороссийске ремонтируют 14 улиц. Скоро подрядчики примутся за ремонт еще трех. Масштабные работы идут на Мысхакском шоссе. В прошлом году сдали первую очередь ремонта этой трассы. Завершается второй этап. На улице располагается одна из крупнейших школ города, детский сад и филиал Белгородского университета им. Шухова, - рассказали в пресс-службе Новороссийска.

Также на этом отрезке находятся несколько памятников, например, братская могила воинов-защитников Малой земли. Все работы будут завершены до конца текущего года.