Мужская сборная страны по керлингу, в составе которой жители Краснодарского края, победила канадцев на Олимпиаде

Мужская сборная России по керлингу победила канадцев на Олимпиаде в Пекине. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Олимпийских играх в Пекине мужская сборная России по керлингу обыграла сборную Канады со счетом 7:6. Сейчас российские керлингисты вместе с американскими спортсменами занимают четвертое место в турнирной таблице.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, в российскую сборную по керлингу входят три жителя Краснодарского края - Дмитрий Миронов, Сергей Глухов и Антон Калалб, а также Евгений Климов из Санкт-Петербурга.

Для выхода в полуфинал россиянам в заключительном матче предварительного раунда нужно обыграть сборную Великобритании. Матч состоится 16 февраля.