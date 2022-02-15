Из-за порыва на водоводе без воды остались 10 тысяч жителей Сочи

Жители Сочи остались без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи жители поселков Лоо, Дагомыс, Уч-Дере, Сергей-Поле и микрорайона Лазурный Берег остались без водоснабжения. Причины в порыве на подземном водоводе в Лазаревском районе на улице Декабристов, о котором стало известно в 17:00 15 февраля. Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», ремонтные работы на месте аварии уже начались, но они осложнены рельефом местности и близостью к автотрассе.

- Несмотря на трудности, специалисты намерены завершить необходимый комплекс работ до полуночи. Так как это магистральный водовод крупного диаметра, то процесс наполнения системы будет производиться в мягком режиме, на что потребуется продолжительное время, - рассказали в пресс-службе «Водоканала Сочи».

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что все учебные и дошкольные учреждения, попавшие в зону отключения, продолжают работать штатном режиме. Всего же без благ цивилизации остались около 10 тысяч человек. Сейчас к жилым домам организован подвоз питьевой воды автоцистернами.