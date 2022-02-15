В 2022 году в Краснодаре планируют потратить около 20 млн рублей на отлов бродячих животных

В Краснодаре в 2022 году продолжат отлов бродячих животных Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Краснодаре в текущем году намерены потратить около 20 млн рублей на отлов и дальнейшую работу с бродячими животными. Данная информация опубликована на портале Госзакупок. Согласно контракту, подрядчики смогут отлавливать только бродячих животных без бирок или меток.

По существующему протоколу работы с беспризорными собаками, после отлова они помещаются в приют на карантин, далее их стерилизуют, чипируют и возвращают в привычную среду обитания, то есть на городские улицы. На каждое животное можно потратить не более 13 тысяч рублей.

Причем возврат чипированных собак в прежние места обитания должен быть осуществлен под видеозапись.