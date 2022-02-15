Сборная Кубани взяла золото на первенстве страны по гиревому спорту

Сборная Кубани стала лучшей на первенстве России по гиревому спорту. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанская сборная по гиревому спорту стала лучшей в общекомандном зачете на первенстве страны среди юношей и девушек по этому виду спорта, которое проходило в Казани. Всего в турнире принимали участие более 450 спортсменов из 40 регионов России.

- Кубань на первенстве представили 12 атлетов. Домой они увезут пять золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

Золото у Даниила Бедного, Кругловой Виктории, Кирилла Тимошарова, Артема Задулого и Анастасии Постниковой. Второе место заняли Иван Смолкин и Владимир Муравьев. На третью ступень пьедестала поднялся Сергей Чиканов.