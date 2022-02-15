Керлингистка из Краснодарского края в составе российской сборной одержала первую победу на Олимпийских играх

Женская сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Женская сборная России по керлингу одержала свою первую победу на Олимпиаде в Пекине. Встреча российских спортсменок с хозяйками Олимпийских игр закончилась со счетом 11:5. На предварительном этапе турнира по керлингу керлингисткам из российской сборной предстоит провести еще две игры: против сборных Великобритании и Швеции.

По итогам четыре из десяти участвующих команд выйдут в полуфинал. Но женская сборная России по керлингу, к сожалению, не выйдет в плей-офф, так как занимает последнее место в турнирной таблице.

Как сообщили в региональном министерстве спорта и физической культуры, в составе российской сборной выступает представительница Кубани Юлия Портунова и три спортсменки из Санкт-Петербурга.