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Спорт15 февраля 2022 19:36

Керлингистка из Краснодарского края в составе российской сборной одержала первую победу на Олимпийских играх

Российские спортсменки обыграли сборную команду из Китая
Евгения ХАЛИКОВА
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Женская сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Женская сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Женская сборная России по керлингу одержала свою первую победу на Олимпиаде в Пекине. Встреча российских спортсменок с хозяйками Олимпийских игр закончилась со счетом 11:5. На предварительном этапе турнира по керлингу керлингисткам из российской сборной предстоит провести еще две игры: против сборных Великобритании и Швеции.

По итогам четыре из десяти участвующих команд выйдут в полуфинал. Но женская сборная России по керлингу, к сожалению, не выйдет в плей-офф, так как занимает последнее место в турнирной таблице.

Как сообщили в региональном министерстве спорта и физической культуры, в составе российской сборной выступает представительница Кубани Юлия Портунова и три спортсменки из Санкт-Петербурга.