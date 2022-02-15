На Западном обходе Краснодара горела незаконная свалка

В Краснодаре спасателей вызвали на тушение горящих незаконных свалок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре на Западном обходе горели незаконные свалки, на которые неоднократно жаловались местные жители. Они первыми и заметили столбы дыма, клубящиеся над пустырями обхода. Вызванные на помощь спасатели определили, что площадь возгорания составила около 100 кв. метров. По словам спасателей, ситуацию осложняло то, что очагов возгорания было несколько.

- В 20:06 в Березовский сельский округ на тушение пожара были незамедлительно направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Прибывшие к месту первые подразделения установили, что происходит горение мусора, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Чтобы потушить пожар, потребовались силы двух спасателей. В 21:12 возгорание было полностью ликвидировано.