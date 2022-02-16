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Общество15 февраля 2022 22:00

Узнали, где будут отключения света в Сочи 16 февраля 2022 года

Подача электроэнергии в жилые дома и социальные объекты будет временно приостановлена в трех микрорайонах курорта
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи не будет света

В Сочи не будет света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи из-за планово-предупредительного ремонта на электрооборудовании будет прекращено электроснабжение жилых домов и социальных объектов. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

В Адлерском районе ограничения коснутся жителей улиц: Псебайская, Тульская, Николаевская, Панфилова, Привокзальная и Ленина.

В Хостинском районе под веерные отключения света попадут на улицах: Армянская, Бытха, 36, 38, 40, Ворошиловская 1, 1/1, 4, Возрождения, 28, Ясногорская и переулков Черешневый, Армянский и Комбинатовский.

В Центральном районе 16 февраля также запланированы работы, которые повлекут за собой обесточивание объектов на улицах: Роз, Воровского, Альпийская, Виноградная, 188, и Донская.