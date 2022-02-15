Прокуратура вступилась за ребенка-инвалида из Курганинского района

В результате принятых прокуратурой района мер право ребенка-инвалида на бесплатное лекарственное обеспечение восстановлено Фото: Олег ЗОЛОТО

В Курганинском районе матери 10-летнего мальчика-инвалида пришлось обратиться за помощью в прокуратуру, чтобы обеспечить ребенка лекарствами, необходимыми для его лечения. Со слов женщины, медицинские препараты полагаются ее сыну бесплатно, однако центральная районная больница отказалась предоставить их семье.

- Прокуратура Курганинского района провела проверку исполнения законодательства об основах охраны здоровья граждан по обращению матери 10-летнего ребенка-инвалида. Выяснилось, что центральная районная больница не направила своевременно в министерство здравоохранения края соответствующую заявку на поставку необходимого мальчику жизненно важного лекарственного препарата, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Только после вмешательства надзорного ведомства права ребенка на бесплатное лечение были восстановлены. Мальчик получил лекарства в полном объеме.