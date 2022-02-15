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Общество15 февраля 2022 20:37

Прокуратура вступилась за ребенка-инвалида из Курганинского района

Только после прокурорской проверки 10-летний мальчик получил жизненно необходимые лекарства
Евгения ХАЛИКОВА
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В результате принятых прокуратурой района мер право ребенка-инвалида на бесплатное лекарственное обеспечение восстановлено

В результате принятых прокуратурой района мер право ребенка-инвалида на бесплатное лекарственное обеспечение восстановлено

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Курганинском районе матери 10-летнего мальчика-инвалида пришлось обратиться за помощью в прокуратуру, чтобы обеспечить ребенка лекарствами, необходимыми для его лечения. Со слов женщины, медицинские препараты полагаются ее сыну бесплатно, однако центральная районная больница отказалась предоставить их семье.

- Прокуратура Курганинского района провела проверку исполнения законодательства об основах охраны здоровья граждан по обращению матери 10-летнего ребенка-инвалида. Выяснилось, что центральная районная больница не направила своевременно в министерство здравоохранения края соответствующую заявку на поставку необходимого мальчику жизненно важного лекарственного препарата, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Только после вмешательства надзорного ведомства права ребенка на бесплатное лечение были восстановлены. Мальчик получил лекарства в полном объеме.