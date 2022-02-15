Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика15 февраля 2022 20:53

Краснодарский край попал в антирейтинг регионов с самой большой ипотечной задолженностью

Долги по платежам у жителей региона составили почти 2,5 млрд рублей
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Краснодарского края должны банкам 2,5 млрд. рублей ипотечных взносов

Жители Краснодарского края должны банкам 2,5 млрд. рублей ипотечных взносов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краснодарский край попал в топ-5 регионов с самой большой просрочкой по ипотечным платежам. Кубанцы задолжали банкам примерно 2,5 млрд рублей.

Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации отметила, что Кубань находится на четвертом месте этого антирейтинга. На первом месте расположилась Москва с долгом более 9 млрд рублей, а на втором – жители Санкт-Петербурга, задолжавшие чуть менее 6 млрд рублей.

В соседней Адыгее долг населения по ипотечным платежам составил 186 млн рублей.