Краснодарский край попал в антирейтинг регионов с самой большой ипотечной задолженностью

Жители Краснодарского края должны банкам 2,5 млрд. рублей ипотечных взносов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краснодарский край попал в топ-5 регионов с самой большой просрочкой по ипотечным платежам. Кубанцы задолжали банкам примерно 2,5 млрд рублей.

Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации отметила, что Кубань находится на четвертом месте этого антирейтинга. На первом месте расположилась Москва с долгом более 9 млрд рублей, а на втором – жители Санкт-Петербурга, задолжавшие чуть менее 6 млрд рублей.

В соседней Адыгее долг населения по ипотечным платежам составил 186 млн рублей.