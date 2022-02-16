Что произошло в ночь на 16 февраля в Краснодарском крае

Что будет с ценами на жилье в Краснодарском крае. Эксперты рассказали, чего ждать на рынке недвижимости в 2022 году.

Двое мужчин погибли во время очистки трубы, по которой морская вода поступала в бассейн санатория Геленджика. Мужчины надышались углекислым газом.

Оползень на побережье Азовского моря подбирается к жилым домам. Грунт пластами сошел вместе с дождями.

Сочинский Арбат. Как главная улица курорта превращалась из вещевого рынка в «место силы». Сейчас по улице Навагинской гуляют туристы и горожане, поют музыканты и рисуют художники. Но так было не всегда.

В Краснодаре подполковник полиции получил больше миллиона рублей от перевозчика. Сотрудник МВД даже не пытался отвести от себя подозрения и попросил перечислить деньги на свою банковскую карту.

Синоптики рассказали, когда устаканится погода в Краснодарском крае. На Кубани прогнозируют в середине недели потепление до +13 градусов.

В Черном море обнаружено более 40 потенциально вредоносных видов водорослей. Наиболее подвержены их развитию бухты крупных портовых и курортных городов.