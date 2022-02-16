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Происшествия16 февраля 2022 4:56

На Кубани сгорели СТО и магазин автозапчастей на площади 800 кв.м

Возгорание тушили больше часа
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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На тушение пожара было подано 8 стволов «Курс-8»

На тушение пожара было подано 8 стволов «Курс-8»

В поселке Мостовском Краснодарского края ночью загорелась станция технического обслуживания. Далее огонь перекинулся на магазин автозапчастей. Пожарные тушили возгорание больше часа.

- Сообщение о пожаре на улице Кооперативной поступило 16 февраля в 03:44. Огонь охватил 800 кв.м. В 05:01 возгорание было полностью ликвидировано, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших нет. В настоящее время проводится проверка, выясняются причины случившегося.