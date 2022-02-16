На Кубани до конца недели установится погода, свойственная ранней весне

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Погода, свойственная ранней весне, установится до конца недели на юге России, в том числе в Краснодарском крае.

- 16 и 17 февраля погода попадет под влияние обширного антициклона, поэтому осадков не ожидается. Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы - в среднем на пять-семь градусов. Такая теплая погода свойственна ранней весне, характерна для марта и даже скорее для первых дней апреля, - сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

18 и 19 февраля на Кубани снова пойдут дожди. При этом температура воздуха снижаться не будет. Стоит отметить, что в парке "Краснодар" уже зацвели первые крокусы.