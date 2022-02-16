Мэр Сочи подарил две квартиры призеру Олимпийских игр в Пекине Ирме Махине

На торжественном приеме Алексей Копайгордский поздравил спортсменку Ирму Махиню Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава города Алексей Копайгородский встретился с призером Олимпийских игр в Пекине, сочинкой Ирмой Махиней. Спортсменка завоевала 2-е место и получила серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх-2022. Для Сочи это 1 медаль в данном виде спорта, а также это первая медаль в современной истории России.

На торжественном приеме мэр Сочи поздравил спортсменку Ирму Махиню и ее маму – Светлану Махиню. Мэр Сочи также вручил сертификаты сразу на две квартиры. До этого многодетная семья спортсменки жила в двух комнатах общежития. Отметим, у Ирмы Махини 6 братьев и сестер.

- По поручению главы региона мы проработали вопрос об улучшении жилищных условий для спортсменки, - сказал мэр Сочи. - Уже определили для Ирмы и ее семьи новое жилье в городской черте.

Алексей Копайгордский также подчеркнул, что за Ирму болел не только весь Сочи, но и Кубань, включая Вениамина Кондратьева.

Напомним, с 1968 года у России не было ни одной медали в прыжках с трамплина. Тогда советский спортсмен Владимир Белоусов взял золото на Олимпиаде.