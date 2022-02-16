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Общество16 февраля 2022 6:51

Кубань стала лидером рейтинга среди регионов России по нацпроекту «Производительность труда»

Исследование впервые составило Минэкономразвития РФ
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Эксперты Минэкономразвития РФ составили рейтинг регионов по нацпроекту «Производительность труда». В него вошли субъекты, которые активно используют возможности программы. Кубань возглавила список регионов. Также в тройке оказались Ростовская область и Башкортостан.

– На сегодняшний день к нацпроекту присоединились 168 предприятий Кубани. При поддержке экспертов федерального и регионального центров компании без дополнительных вложений смогли значительно сократить время производства, нарастить выпуск продукции и увеличить выручку, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае для компаний - участников нацпроекта есть несколько мер господдержки. Организации могут получить налоговый вычет, льготные займы, а также бесплатно обучить сотрудников.