В Лазаревском районе Сочи устранили аварию на водопроводе

К полудню наполнение системы завершится Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специализированные бригады, как заявили в МУП города Сочи «Водоканал», сочинского водоканала накануне ликвидировали нештатную ситуацию на магистральной сети диаметром 500 мм.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», исправительные работы завершились к двум часам ночи. Почти все потребители поселков Сочи на данный момент обеспечены водой.

- Может наблюдаться отсутствие воды у некоторых абонентов, - отметили в МУП «Водоканал». - К полудню наполнение системы завершится.

Напомним, вчера, 15 февраля в 17:00, сообщили о том, что в Сочи жители поселков Лоо, Дагомыс, Уч-Дере, Сергей-Поле и микрорайона Лазурный Берег остались без водоснабжения. Без воды остались не менее 10 тысяч жителей Сочи.