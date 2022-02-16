Жителя Кубани приговорили к обязательным работам за дачу ложных показаний в суде

Апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменений

Житель Темрюка в прошлом году дал заведомо ложные показания в суде. Он хотел помочь знакомому избежать уголовной ответственности за кражу. Мужчину предупредили по поводу ответственности, но он продолжал настаивать на своих словах. В итоге сам попал под статью.

- За ложные показания потерпевшего в суде мужчине назначено 360 часов обязательных работ, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся. Приговор вступил в законную силу.