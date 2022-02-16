Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 февраля 2022 7:37

Жителя Кубани приговорили к обязательным работам за дачу ложных показаний в суде

Он хотел помочь знакомому
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменений

Апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменений

Житель Темрюка в прошлом году дал заведомо ложные показания в суде. Он хотел помочь знакомому избежать уголовной ответственности за кражу. Мужчину предупредили по поводу ответственности, но он продолжал настаивать на своих словах. В итоге сам попал под статью.

- За ложные показания потерпевшего в суде мужчине назначено 360 часов обязательных работ, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся. Приговор вступил в законную силу.