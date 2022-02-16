Житель Красноярска провалился в глубокий снег на трассе Красной Поляны

Медицинская помощь не потребовалась Фото: instagram.com/kuban_spas

Днем 15 февраля турист сбился с маршрута на горнолыжном курорте «Роза хутор». Из-за этого красноярец провалился под большой покров снега. Сноубордист пытался выбраться самостоятельно, но из-за высокого слоя снега и резкого склона все попытки были тщетны. Спортсмен незамедлительно обратился к спасателям.

Отряд спасателей на горнолыжном курорте «Кубань-СПАС» обнаружил обессиленного мужчину на северном склоне хребта Аибга в районе Сулимовского ручья. Пострадавшего незамедлительно эвакуировали и доставили к личному автомобилю сноубордиста.

- Медицинская помощь не потребовалась, - отметили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, ранее в Сочи туриста накрыла снежная лавина. Его удалось эвакуировать.