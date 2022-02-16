Аварийный участок трассы «Джубга - Сочи» начнут асфальтировать c 18 февраля

С 18 февраля начнется укладка асфальта на трассе. Фото: Упрдор «Черноморье»

На аварийном участке на обходе Сочи федеральные дорожники накануне завершили снятие дорожного полотна по двум полосам. Продолжается активное выполнение работ для обеспечения безопасного движения.

- При благоприятной погоде с 18 февраля начнется укладка асфальта, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Дорожники также планируют проанализировать местность в районе обхода Сочи, здесь проведут геологические и геодезические изыскания.

Напомним, 29 декабря 2021 года на данном участке трассы образовалась поперечная трещина из-за сильных ливней. После окончания новогодних праздников здесь выставили ограничения - максимально допустимая скорость для водителей была 20 км/ч.