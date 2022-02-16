Четверых жителей Выселковского района Кубани подозревают в экстремизме

41-летний участник организации заключен под стражу Фото из архива КП

4 жителей Выселковского района Кубани подозревают в участии в экстремистской организации. Мужчины задержаны по подозрению, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласно следствию, задержанные относятся к участникам запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Так, с июля 2020 года по июль 2021 года они фактически руководители группировкой, проводили в районе собрания, религиозные выступления для пропаганды деятельности и вербовки новых участников.

- Следователями совместно с оперативными сотрудниками УФСБ РФ по краю и полицейскими проведено более 30 обысков по местам жительства задержанных, в помещениях, где проводились собрания, найдена литература религиозного учения «Свидетели Иеговы», в том числе черновые записи, средства связи, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

41-летний задержанный – наиболее активный участник группировки – заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.