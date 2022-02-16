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Общество16 февраля 2022 8:22

На Кубани полицейские спасли пенсионерку с инсультом

Они залезли в квартиру через окно
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по региону

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по региону

В станице Успенской полицейским жильцы дома на улице Делегатской сообщили, что их 74-летняя соседка не отвечает на телефонные звонки и не выходит из квартиры.

- Старшие лейтенанты полиции Ибрагим Воруков и Андрей Петухов залезли в квартиру через окно на лестничной площадке. Затем разбили балконную сэндвич-панель и вошли в помещение. Женщина лежала на полу без сознания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские вызвали скорую. Врачи диагностировали у пострадавшей инсульт. Женщине смогли вовремя оказать медицинскую помощь. Граждане поблагодарили страж порядка за отзывчивость и неравнодушное отношение к чужой беде.