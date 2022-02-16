На Кубани недвижимость можно оформить на расстоянии

Фото: Кадастровая палата региона

По итогам 2021 года Кадастровая палата по Краснодарскому краю приняла порядка 5,4 тысячи пакетов документов для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу.

Например, житель Краснодарского края может оформить права на квартиру, расположенную в Калининграде, не выезжая для этого за пределы своего региона. Достаточно обратиться в офис приема-выдачи документов по экстерриториальному принципу Кадастровой палаты или ближайший офис МФЦ. По итогам оказания услуги собственник получит выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую проведение учетно-регистрационных действий.

- Экстерриториальный формат оказания услуг Росреестра быстро стал популярным, так как помогает оформить недвижимость на расстоянии: подать документы на кадастровый учет и государственную регистрацию прав можно по месту нахождения, а регистрируемый объект при этом может находиться в любом регионе страны. Готовые документы гражданин получит по месту представления документов. Оказание услуг по экстерриториальному принципу позволяет сокращать временные и финансовые затраты граждан, - отмечает заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Сергей Пискашов.

На сегодняшний день прием документов по экстерриториальному принципу осуществляется в 11 офисах Кадастровой палаты по Краснодарскому краю по адресам:

г.Краснодар, ул. Сормовская, 3

г-к. Анапа, ул. Советская, 134

г. Армавир, ул. Кирова, 48

г. Геленджик, ул. Горького, д. 11

г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 6

г. Лабинск, ул. Константинова, 59/1

г. Сочи, Центральный р-н., ул. Войкова, 45

г. Темрюк, ул. Таманская, 58

г.Тихорецк, ул. Калинина,22

г. Туапсе, ул. Спинова, 9

г. Ейск, ул. Янышева/Ростовская, 58/99

Внимание! В связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, прием документов по экстерриториальному принципу в офисах Кадастровой палаты осуществляется по предварительной записи.

Предварительная запись в офисы Кадастровой палаты по Краснодарскому краю доступна в личном кабинете на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru). Чтобы записаться на прием, достаточно авторизоваться, используя учетную запись единого портала государственных услуг РФ.

Кроме этого, записаться на прием для подачи заявления по экстерриториальному принципу можно по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34.Горячая линия ВЦТО работает круглосуточно. Звонок бесплатный для всех регионов России.

Стоит отметить, что с 2021 года появилась возможность подавать документы по экстерриториальному принципу в офисах МФЦ. Узнать адреса офисов, в которых принимают документы во всех субъектах Российской Федерации, можно на сайте МФЦ (https://e-mfc.ru) или позвонить на горячую линию ВЦТО и специалисты подскажут адрес необходимого офиса МФЦ.