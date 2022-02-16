На Кубани за сутки выявлено 4983 новых случая заболевания COVID-19

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 4983 человека Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявлено 4983 новых случая заболевания COVID-19. Среди новых пациентов насчитывается 405 детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Новороссийске заболели 1398 человек, в Краснодаре – 1338, в Геленджике – 209, в Северском районе – 189, в Тимашевском – 171, в Сочи – 158. 142 новых пациента – в Тихорецком районе, 133 - в Абинском, 108 - в Туапсинском, 104 - в Динском. В Анапе получено 77 положительных результатов, в Выселковском районе – 74, в Усть-Лабинском – 70, в Ейском – 68, в Крымском – 63, в Кавказском – 62, в Славянском – 58, в Курганинском – 54. По 49 новых заболеваний - в Брюховецком и Ленинградском муниципалитетах, 47 – в Кореновском, 41 – в Павловском, по 40 – в Приморско-Ахтарском и Тбилисском, 34 – в Темрюкском, 30 – в Красноармейском.

- 26 заражений выявлено в Калининском районе, 24 – в Каневском, 21 – в Лабинском. По 17 – в Белоглинском и Отрадненском, 16 – в Крыловском, 14 – в Успенском, по 11 – в Армавире и Кущевском районе. 7 пациентов зарегистрированы в Новопокровском, 5 – в Щербиновском, по 3 – в Староминском и Белореченском, 2 – в Мостовском районах, - сообщили в оперативном штабе региона.

Самому младшему новому пациенту 16 дней, самому старшему - 94 года. В тяжелом состоянии к аппаратам ИВЛ подключены 105 пациентов, 5 – на ЭКМО.