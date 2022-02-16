В Краснодаре в районе улицы Сормовской в июне откроются детская и взрослая поликлиники

Здания осмотрел мэр города

На улице Сормовской в Краснодаре возводят детскую и взрослую поликлиники. Сдать здание планируют в июне этого года.

- Застройщик планирует закончить работы в мае, а уже в июне ввести в эксплуатацию. Детская поликлиника рассчитана на 100 посещений в сутки. А взрослая откроется в отремонтированном здании на улице Стасова, - написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Алексеенко.

В поликлинике созданы рентген-кабинет и дневной стационар, хирургическое отделение. Для жителей будет предоставлена медпомощь в шаговой доступности.