Новый пожарно-спасательный комплекс Службы спасения Краснодара построят в станице Старокорсунской Фото: пресс-служба городской администрации

Новый пожарно-спасательный комплекс Службы спасения Краснодара построят в станице Старокорсунской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новый комплекс, в частности, возведут на территории спасательно-пожарного отряда № 6 по улице Закрытой. Здесь установят учебное оборудование газодымозащитной службы для практики, приближенной к реальности. Строительство начнут в 2022 году. Всего на возведение затратят 10,9 миллиона рублей.

- Штат городской Службы спасения укомплектован на 100%. Выполнять работу еще более качественно позволит улучшение материально-технической базы. В 2022 году продолжатся очередные рейдовые профилактические мероприятия по предупреждению спасательных ситуаций,- отметил начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Отметим, что в 2021 году спасатели провели 730 рейдов. Специалисты Службы спасения Краснодара проинформировали о правилах пожарной безопасности более 3,5 тысячи человек, вручено свыше 27 тысяч памяток.