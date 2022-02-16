В Сочи порядка 90 студентов занимаются волонтерством в больницах

Задача состоит в оказании помощи в регистратурах. Фото: администрации Сочи.

В Сочи порядка 90 студентов занимаются волонтерством в медучреждениях. Волонтеры в поликлиниках измеряют температуру. А еще добровольцы информируют и ориентируют пациентов, помогают заполнить документы, чтобы избежать очереди. В стационарах волонтеры ухаживают за больными, отводят их на процедуры. Кроме того, добровольцы участвуют в акции взаимопомощи «Мы вместе». А также проводят открытые уроки.

- К волонтерам-медикам присоединились и студенты, - отметил начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов. - Их задача состоит в оказании помощи в регистратурах и кол-центрах учреждений здравоохранения.

Отметим, отделение всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики» действует с 2017 года в Сочи.