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Общество16 февраля 2022 9:15

35 кинотеатров Кубани присоединились к программе «Пушкинская карта»

С помощью карты можно приобрести билеты на отечественные фильмы
Светлана ОВДЕЙ
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Номинал "Пушкинской карты" составляет 5 тысяч рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Номинал "Пушкинской карты" составляет 5 тысяч рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

35 кинотеатров Кубани присоединились к программе «Пушкинская карта». С 1 февраля с ее помощью можно приобрести билеты на отечественные фильмы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подчеркивается, что потратить на покупку билетов в год можно до двух тысяч из всей суммы. Номинал карты теперь составляет 5 тысяч рублей вместо прежних трех.

Всего в Краснодарском крае выдано 120 тысяч «Пушкинских карт». По программе в регионе проводят более 700 мероприятий - спектакли, концерты, выставки, фестивали, экскурсии, киносеансы. Всего картой уже оплачено более 60 тысяч билетов, в том числе около 16 тысяч – в 2022 году.

Напомним, в программе «Пушкинская карта» участвует молодежь от 14 до 22 лет.