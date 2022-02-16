Масштабный флешмоб в поддержку российских олимпийцев пройдет на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Фестиваль Роза Хутор Fan Fest, посвященный Олимпийским играм в Пекине, стартовал 4 февраля. В течение двух недель на курорте проходят разнообразные спортивные, музыкальные и познавательные мероприятия на олимпийскую тематику. Гости «Роза Хутор» могут наблюдать прямые трансляции с полей зимней Олимпиады в Китае на специальном большом экране.

17 февраля пройдет одно из самых ярких событий Роза Хутор Fan Fest – масштабный флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Это будет грандиозный спуск по горной трассе с пятнадцатиметровыми знаменами – российским и флагом фестиваля. Участие в нем примет и бургомистр курорта «Роза Хутор» известный актер и музыкант Николай Фоменко.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

- Я рад принять участие в таком грандиозном марафоне событий и разных активностей, который придумали на «Роза Хутор» в честь Олимпийских игр. Думаю, это отличный способ не только вспомнить вкус славных побед, одержанных на этих склонах, но и показать, что здесь по-прежнему царит энергия настоящего спортивного праздника. Мы верны олимпийским идеалам - дружба, совершенство, уважение – именно этими ценностями и руководствуется курорт, встречая гостей из года в год в любой сезон, - заявил Николай Фоменко.

В рамках фестиваля проходит целый ряд зрелищных мероприятий. Например, гостям курорта предлагают принять участие в необычном хоккейном матче. Игра проходит на высоте более 1000 метров над уровнем моря и не требует не только коньков, но даже ледового поля. В отличие от обычных хоккеистов участники игры используют не коньки, а специальную обувь Sled Dogs – это классические горнолыжные ботинки, на стопе которых расположена пластина с заточенными кантами, как на лыжах, позволяющая скользить по снежным склонам. Благодаря легкости и маневренности, такие снежные коньки дают максимум свободы. Гости «Роза Хутор» оценили необычное развлечение – на курорте состоялись уже две игры, третий матч пройдет 19 февраля.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

- Игры проходят по всем правилам, их судят настоящие профессионалы из Федерации хоккея России. Игрокам каждой команды вручаются эксклюзивные призы – шайбы с автографами звезд советского хоккея, олимпийских чемпионов Владимира Мышкина и Алексей Касатонова, - рассказывают в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

В рамках фестиваля проходят различные викторины и конкурсы. Например, во время одного из них был слеплен самый большой снеговик – его высота достигла четыре метра. Всего среди участников активностей Роза Хутор Fan Fest уже было разыграно более 450 призов.

Фестиваль Rosa Fun Fest в горах Сочи продлится до 20 февраля.