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Общество16 февраля 2022 9:51

В Сочи с начала 2022 года беспилотники обнаружили 20 самостроев

В адрес нарушителей принимают соответствующие меры
Ангелина НАЗАРЧУК
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В минувшем году в Сочи обнаружили порядка 500 самостроев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В минувшем году в Сочи обнаружили порядка 500 самостроев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С начала 2022 года сотрудники мэрии Сочи выявили 20 земельных участков, на которых возводится недвижимость с признаками незаконного строительства. Для лучшего осмотра территорий работают беспилотные летательные средства.

- Во всех внутригородских районах продолжается работа по выявлению фактов нарушения строительства, - заявил начальник управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Василий Кихаев.

В Лазаревском районе выявили очередного нарушителя. Собственник утвердил строительство трехэтажного дома, но на сегодняшний день возводится уже четвертый этаж. По данному случаю направлена документация в департамент по надзору в строительном сегменте.

Отметим, в 2021 году в Сочи выявили порядка 500 самостроев.