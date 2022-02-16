В Сочи с начала 2022 года беспилотники обнаружили 20 самостроев

В минувшем году в Сочи обнаружили порядка 500 самостроев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С начала 2022 года сотрудники мэрии Сочи выявили 20 земельных участков, на которых возводится недвижимость с признаками незаконного строительства. Для лучшего осмотра территорий работают беспилотные летательные средства.

- Во всех внутригородских районах продолжается работа по выявлению фактов нарушения строительства, - заявил начальник управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Василий Кихаев.

В Лазаревском районе выявили очередного нарушителя. Собственник утвердил строительство трехэтажного дома, но на сегодняшний день возводится уже четвертый этаж. По данному случаю направлена документация в департамент по надзору в строительном сегменте.

Отметим, в 2021 году в Сочи выявили порядка 500 самостроев.