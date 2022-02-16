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Общество16 февраля 2022 9:58

Производственную базу построят по улице Новороссийской в Краснодаре

Помещения производства займут почти 1,5 тысячи квадратных метров
Светлана ОВДЕЙ
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Производственную базу построят по улице Новороссийской в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Производственную базу построят по улице Новороссийской в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Производственную базу построят в Краснодаре на улице Новороссийской, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Строительство запланировано компанией по инвестиционному проекту, сопровождаемому управлением инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства городской администрации.

Так, производственные помещения займут площадь в 1495 квадратных метров. В том числе будут организованы 50 рабочих мест.

- В 2021 году мы заключили соглашение по строительству на улице им. Демуса завода по изготовлению металлических изделий. На этом участке появится целый производственный кластер. После открытия завода там будет выпускаться продукция в том числе и других предприятий города и края, - отметил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.