Производственную базу построят по улице Новороссийской в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Производственную базу построят в Краснодаре на улице Новороссийской, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Строительство запланировано компанией по инвестиционному проекту, сопровождаемому управлением инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства городской администрации.

Так, производственные помещения займут площадь в 1495 квадратных метров. В том числе будут организованы 50 рабочих мест.

- В 2021 году мы заключили соглашение по строительству на улице им. Демуса завода по изготовлению металлических изделий. На этом участке появится целый производственный кластер. После открытия завода там будет выпускаться продукция в том числе и других предприятий города и края, - отметил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.