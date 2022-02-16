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Происшествия16 февраля 2022 10:21

На Кубани за год чиновники скрыли 233 объекта недвижимости и 109 млн рублей

Об этом сообщили в прокуратуре
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Результаты антикоррупционной работы за год представили на заседании коллегии под председательством прокурора Краснодарского края Сергея Табельского.

- Чиновники скрыли от государства доходы в сумме 109 млн рублей, 233 объекта недвижимости и 82 автомобиля. Госслужащие также в декларациях забывали указывать земельные участки и банковские счета, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве добавили, что за год похищено государственного имущества на сумму 130,6 млн рублей. В связи с утратой доверия уволили 30 сотрудников. На 83 чиновников возбудили уголовные дела.