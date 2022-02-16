В Краснодаре задержали мужчину, ограбившего продуктовый магазин

Мужчина угрожал сотруднице ножом, после чего похитил 11 тысяч рублей Фото: пресс-служба МВД Краснодара

В Краснодаре задержали подозреваемого в ограблении продуктового магазина. Мужчина угрожал сотруднице и похитил из кассы 11 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД,

Как рассказала полиции сотрудница круглосуточного магазина по улице 40-летия Победы, ночью пришел покупатель. Угрожая предметом, похожим на нож, он украл 11 тысяч рублей.

- Им оказался неоднократно судимый за кражи, причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством или причинением средней тяжести вреда здоровью 29-летний житель города Красноярска. В отделе полиции мужчина признался, что на совершение противоправных действий его подтолкнуло состояние алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодару.

Похищенные деньги подозреваемый потратил на алкоголь, а от кухонного ножа, которым угрожал, избавился.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.